Mulher empurra ladrão e é esfaqueada durante assalto em Vila Velha

A vítima foi socorrido pelo Samu e levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, mesmo município do crime

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 07:56

 - Atualizado há 6 anos

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga crime Crédito: Bernardo Coutinho
Uma mulher de 37 anos levou uma facada durante um assalto às 23h30 deste domingo (20) enquanto esperava a companheira na Rua Lagolândia, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. De acordo com a polícia, a vítima trabalha como fritadeira. Enquanto aguardava em frente a um imóvel, a mulher foi abordada por um bandido. O criminoso anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse o celular e a carteira. Assustada, a mulher empurrou o ladrão e levou uma facada na clavícula.

Mesmo ferida, ela correu e não entregou nenhum pertence. O bandido fugiu correndo. A mulher pediu ajuda em uma pizzaria do bairro e populares acionaram o Samu. A companheira dela também foi ao estabelecimento onde a fritadeira estava. Momentos após ser atendida no local, ela foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas será investigada pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).

