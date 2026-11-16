Mulher é trancada em casa e ameaçada de morte pelo marido em Vila Velha

Uma mulher de 32 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo companheiro na tarde de domingo (15), no bairro Santa Paula II, em Vila Velha. Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito trancou o portão da residência, levou as chaves e ameaçou voltar para matá-la com uma arma de fogo.





A PM foi acionada e, durante o atendimento da ocorrência, a mulher informou que havia armas de fogo dentro da residência. Ao tentar localizar uma delas, ela acabou derrubando o armamento no chão, o que provocou um disparo acidental.





Após ouvir o tiro, os policiais arrombaram o portão para entrar no imóvel e prestar socorro. No local, encontraram um revólver calibre .38, com três munições, uma cápsula deflagrada e um projétil. A mulher não foi atingida pelo disparo, mas apresentava arranhões no corpo.





O suspeito foi localizado posteriormente em um bar na região de Barra do Jucu e detido. A vítima já havia registrado uma ocorrência contra ele em agosto deste ano e possuía uma medida protetiva contra o companheiro.





Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem tem registros no sistema prisional por tráfico de drogas e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha. Ele recebeu alvará de soltura em setembro deste ano.





O homem foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado por sequestro e cárcere privado qualificado, no contexto de violência doméstica, e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.