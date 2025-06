Noroeste do ES

Mulher é socorrida de helicóptero após sofrer queimaduras em Vila Valério

Segundo a PM, uma testemunha relatou que o filho da vítima é o suspeito. O jovem foi encontrado pelos policiais militares e afirmou que a mãe teria tentado contra a própria vida

Uma mulher que sofreu queimaduras pelo corpo precisou ser socorrida por um helicóptero em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, no sábado (31). Segundo a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome e a idade divulgados, foi socorrida inicialmente para o Pronto Atendimento do município. Até o momento, não foram dadas informações sobre o estado de saúde dela e para qual hospital ela foi encaminhada. >