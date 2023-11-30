Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado em Linhares

Nas redes sociais, chegou-se a especular que a mulher estaria grávida, mas não houve esta confirmação. A mulher foi levada à delegacia para prestar depoimento e depois encaminhada para uma casa de acolhimento no município.

A Polícia Militar informou que não localizou acionamento para ocorrência com essas características. A Polícia Civil informou que dois suspeitos, de 43 e 48 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares e autuados em flagrante por cárcere privado. Os dois foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).