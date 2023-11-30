Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Aviso

Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado em Linhares

Duas pessoas foram detidas por agentes da Guarda Municipal; já a mulher resgatada foi encaminhada para uma casa de acolhimento
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 nov 2023 às 16:48

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 16:48

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz
Uma mulher foi resgatada por agentes da Guarda Municipal de Linhares em uma casa no bairro Aviso, na manhã de quarta-feira (29). Segundo informações da prefeitura, o caso foi descoberto a partir de denúncias anônimas. Duas pessoas foram detidas e levadas para a delegacia da cidade. 
Nas redes sociais, chegou-se a especular que a mulher estaria grávida, mas não houve esta confirmação. A mulher foi levada à delegacia para prestar depoimento e depois encaminhada para uma casa de acolhimento no município.
A Polícia Militar informou que não localizou acionamento para ocorrência com essas características. A Polícia Civil informou que dois suspeitos, de 43 e 48 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares e autuados em flagrante por cárcere privado. Os dois foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Veja Também

Homem nu causa confusão em avenida e joga bicicleta em carro na Serra

Papai Noel dos Correios: prazo para entregar presentes é estendido

Assaltantes rendem e roubam mulheres no Centro de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados