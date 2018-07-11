Mulher é presa transportando droga nas partes íntimas em Vargem Alta

Mulher acabou contando que tinha 13 buchas de maconha dentro dela Crédito: Redação/Notícia Capixaba

Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã desta terça-feira (10), na localidade de Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Estado, com drogas escondidas no órgão genital. A suspeita acabou confessando aos militares que transportava o produto. O companheiro da mulher, também foi preso por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi abordada após uma denuncia de tráfico de drogas. O casal foi abordado na ES-375, estrada que liga Vargem Alta a Iconha. Durante a abordagem, a suspeita demonstrou nervosismo e, acabou contando que tinha 13 buchas de maconha no órgão genital.

Como não havia policial feminina para a abordagem pessoal, as buchas foram retiradas pela mulher, em local reservado e entregue aos militares.