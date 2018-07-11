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13 buchas de maconha

Mulher é presa transportando droga nas partes íntimas em Vargem Alta

Suspeita demonstrou nervosismo e acabou contando que tinha 13 buchas de maconha no órgão genital

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 22:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 22:40
Mulher acabou contando que tinha 13 buchas de maconha dentro dela Crédito: Redação/Notícia Capixaba
Uma mulher de 21 anos foi presa na manhã desta terça-feira (10), na localidade de Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Estado, com drogas escondidas no órgão genital. A suspeita acabou confessando aos militares que transportava o produto. O companheiro da mulher, também foi preso por tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi abordada após uma denuncia de tráfico de drogas. O casal foi abordado na ES-375, estrada que liga Vargem Alta a Iconha. Durante a abordagem, a suspeita demonstrou nervosismo e, acabou contando que tinha 13 buchas de maconha no órgão genital.
Como não havia policial feminina para a abordagem pessoal, as buchas foram retiradas pela mulher, em local reservado e entregue aos militares.
Um jovem de 18 anos, que estava com ela, foi preso, pois havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Eles foram encaminhados à delegacia de Vargem Alta, onde foram autuados e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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