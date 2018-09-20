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Polícia

Mulher é presa tentando abrir conta com documentação falsa

Mulher de 38 anos usava identidade e comprovante de residência de uma moradora do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 13:21

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 13:21

Tentativa de golpe foi registrado em Bom Jesus do Norte Crédito: Reprodução/ Google Street View
Uma mulher de 38 anos foi presa nesta quarta-feira (12) em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado, após tentar abrir uma conta bancária com documento de identidade falso e comprovante de residência, também adulterado. O gerente da agência foi quem desconfiou da ação e chamou a polícia.
Segundo a Polícia Civil, por volta do meio-dia o gerente acionou a polícia para contar que uma mulher que se dizia chamar Simone Verdade de Carvalho esteve na agência no dia anterior e abriu uma conta com este nome. Porém, o serviço de segurança alertou à unidade que aquele documento apresentado era falso.
A mulher foi até a agência na quarta e, depois, levada para a delegacia de Bom Jesus do Norte. Em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi descoberto que os dados eram verdadeiros, mas pertencem a uma outra mulher, moradora da capital.
Questionada sobre dados simples na documentação, como o nome de pai e mãe, mas não soube informar nenhum dos dois. Além disso, o comprovante de residência, como moradora de Bom Jesus do Norte, era falsificado.
A mulher acabou confessando que se chamava Eliene Cruz, moradora de Carapina, Serra. Segundo a polícia, ela já respondeu por crime semelhante no município de Santa Teresa e Anchieta. A suspeita é de que a mulher faça parte de uma quadrilha de estelionatários que age em todo o Estado.
Ela foi autuada pelos crimes de tentativa de estelionato, falsidade de documento público e uso de documento falso, e encaminhada ao presidio feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

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