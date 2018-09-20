Mulher é presa tentando abrir conta com documentação falsa

Tentativa de golpe foi registrado em Bom Jesus do Norte Crédito: Reprodução/ Google Street View

Uma mulher de 38 anos foi presa nesta quarta-feira (12) em Bom Jesus do Norte , no Sul do Estado, após tentar abrir uma conta bancária com documento de identidade falso e comprovante de residência, também adulterado. O gerente da agência foi quem desconfiou da ação e chamou a polícia.

Segundo a Polícia Civil , por volta do meio-dia o gerente acionou a polícia para contar que uma mulher que se dizia chamar Simone Verdade de Carvalho esteve na agência no dia anterior e abriu uma conta com este nome. Porém, o serviço de segurança alertou à unidade que aquele documento apresentado era falso.

A mulher foi até a agência na quarta e, depois, levada para a delegacia de Bom Jesus do Norte. Em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi descoberto que os dados eram verdadeiros, mas pertencem a uma outra mulher, moradora da capital.

Questionada sobre dados simples na documentação, como o nome de pai e mãe, mas não soube informar nenhum dos dois. Além disso, o comprovante de residência, como moradora de Bom Jesus do Norte, era falsificado.

A mulher acabou confessando que se chamava Eliene Cruz, moradora de Carapina, Serra. Segundo a polícia, ela já respondeu por crime semelhante no município de Santa Teresa e Anchieta. A suspeita é de que a mulher faça parte de uma quadrilha de estelionatários que age em todo o Estado.