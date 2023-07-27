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Transações irregulares

Mulher é presa suspeita de aplicar golpes na mãe e tia em Marilândia

Ao lado do marido, a mulher realizou uma série de empréstimos, transferências bancárias e saques indevidos de R$ 35 mil na conta da tia, e R$ 17 mil na conta da própria mãe

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2023 às 14:50
Uma mulher de 42 anos foi presa na última quarta-feira (26) por aplicar golpes financeiros na própria mãe e na tia, no município de Marilândia, no Noroeste do Estado. A suspeita e o marido dela, de 36 anos, foram presos em Piúma, na região Sul do Espírito Santo, cidade onde estavam escondidos. Os nomes dos dois investigados não foram divulgados. 
A investigação do casal, conduzida pela Delegacia de Polícia de Marilândia, começou em junho de 2022, quando os agentes iniciaram a apuração de um série de empréstimos, transferências bancárias e saques realizados indevidamente na conta bancária de uma idosa de 67 anos - a tia da mulher investigada. A polícia constatou que o total das transações bancárias foi de, aproximadamente, R$ 35 mil. 
"A partir dos trabalhos de investigação ficou comprovado que a sobrinha da vítima e o companheiro desta sobrinha realizaram as movimentações e ficaram com o dinheiro", disse o titular da Delegacia de Polícia de Marilândia, o delegado Leonardo Ávila.
Ainda durante as investigações, os policiais constataram que a mulher investigada também realizou empréstimos fraudulentos na conta bancária da própria mãe, de 68 anos, gerando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 17 mil.
Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do casal, que já estava foragido há alguns meses. "Foram realizados diversos levantamentos de informações para localizá-los e obtivemos informações de que eles estavam na região de Piúma. Solicitamos apoio à equipe da DP de Piúma, que prosseguiu nas diligências e conseguiu localizar o casal, realizando a prisão”, informou o delegado. 
A reportagem demandou a Polícia Civil para mais informações de para onde os suspeitos foram encaminhados. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado. 

Correção

27/07/2023 - 4:54
Equivocadamente, a reportagem informava que a Polícia Civil havia decretado a prisão preventiva do casal, quando na verdade, a PC representou pela prisão após concluir a investigação do caso. O texto foi corrigido. 

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