Mulher é presa suspeita de aplicar golpes na mãe e tia em Marilândia

Uma mulher de 42 anos foi presa na última quarta-feira (26) por aplicar golpes financeiros na própria mãe e na tia, no município de Marilândia , no Noroeste do Estado. A suspeita e o marido dela, de 36 anos, foram presos em Piúma , na região Sul do Espírito Santo , cidade onde estavam escondidos. Os nomes dos dois investigados não foram divulgados.

A investigação do casal, conduzida pela Delegacia de Polícia de Marilândia, começou em junho de 2022, quando os agentes iniciaram a apuração de um série de empréstimos, transferências bancárias e saques realizados indevidamente na conta bancária de uma idosa de 67 anos - a tia da mulher investigada. A polícia constatou que o total das transações bancárias foi de, aproximadamente, R$ 35 mil.

"A partir dos trabalhos de investigação ficou comprovado que a sobrinha da vítima e o companheiro desta sobrinha realizaram as movimentações e ficaram com o dinheiro", disse o titular da Delegacia de Polícia de Marilândia, o delegado Leonardo Ávila.

Ainda durante as investigações, os policiais constataram que a mulher investigada também realizou empréstimos fraudulentos na conta bancária da própria mãe, de 68 anos, gerando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 17 mil.

Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do casal, que já estava foragido há alguns meses. "Foram realizados diversos levantamentos de informações para localizá-los e obtivemos informações de que eles estavam na região de Piúma. Solicitamos apoio à equipe da DP de Piúma, que prosseguiu nas diligências e conseguiu localizar o casal, realizando a prisão”, informou o delegado.

A reportagem demandou a Polícia Civil para mais informações de para onde os suspeitos foram encaminhados. Assim que houver um retorno, o texto será atualizado.