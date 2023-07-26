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Buscas pela região

Família procura idoso desaparecido há 9 dias em Divino São Lourenço

Natalino Soroldoni, de 77 anos, saiu de casa na madrugada do último dia 17 e desde então não foi mais visto

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 18:51

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 jul 2023 às 18:51
Idoso desaparecido Divino São Lourenço
Buscas são realizadas desde a última semana em busca de Natalino Soroldoni, de 77 anos. Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal
Uma família procura um idoso que está desaparecido há 9 dias em Divino São Lourenço, no Sul do Estado. Segundo relato de familiares, Natalino Soroldoni, de 77 anos, saiu de casa na madrugada do dia 17 de julho e não foi mais visto.
Vídeos de câmeras de videomonitoramento mostram ele saindo de casa, por volta das 2h40 da manhã. Ainda conforme informações da família, o homem mora com a namorada que conheceu há 6 meses.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na Delegacia de Polícia de Guaçuí. A equipe já coletou depoimentos de familiares e outras testemunhas, está levantando imagens de videomonitoramento da região e realizando buscas. Até o momento, o desaparecido não foi localizado.

Ajuda na buscas

Familiares e voluntários também ajudam nas buscas. “Já olhamos nessas matas, nessas roças todas de Divino e até agora nada. Chega muita informação, mas muita coisa falsa”, relatou Roberto Carlos Soroldoni, filho de Natalino.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também foram procurados para mais informações sobre as buscas, mas não deram retorno.

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desaparecidos idosos Polícia Civil Divino de São Lourenço
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