Mulher é presa por aplicar golpes com falsos serviços do INSS no Sul do ES

Suspeita de 28 anos criava acessos bancários em nome das vítimas e fez ao menos 13 empréstimos fraudulentos, segundo a Polícia Civil; caso aconteceu em Mimoso do Sul

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:55

Mulher é presa suspeita de aplicar golpes em pessoas idosas em Mimoso
Mulher foi indiciada e presa por aplicar golpes em pessoas idosas em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação | PCES

Uma mulher de 28 anos foi presa pela Polícia Civil, na manhã de quarta-feira (17), por aplicar golpes em pessoas idosas em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Conforme as investigações, ela abordava os alvos se passando por uma profissional que auxiliaria na resolução de pendências junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante o contato, a suspeita coletava documentos pessoais das vítimas e criava acessos bancários em nome delas.

A mulher foi presa em casa, no bairro Serrano, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo o titular da Delegacia de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia, a prisão ocorreu após investigações apontarem uma série de estelionatos dela contra pessoas idosas na cidade. Ele explicou que a suspeita utilizava as informações coletadas das vítimas para realizar empréstimos fraudulentos. Os valores eram sacados imediatamente.

O delegado informou que foram identificadas 13 vítimas. A mulher foi indiciada por estelionato contra a pessoa idosa (13 vezes) e encaminhada ao sistema prisional em Cachoeiro de Itapemirim. O nome da suspeita não foi divulgado pela Polícia Civil.

Alerta da Polícia Civil

A corporação alerta sobre a importância de as pessoas não fornecerem dados pessoais a desconhecidos ou a quem se apresente como funcionário de bancos ou órgãos públicos, a menos que estejam dentro das instituições e os profissionais estejam devidamente identificados.

