Mulher é presa levando droga para o marido em presídio de Cachoeiro

Publicado em 16 de julho de 2019 às 14:04
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (15) durante uma visita ao marido em um presídio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Durante a revista para entrar na unidade, os inspetores encontraram drogas e dinheiro com Jheniffer Mota do Espírito Santo. Ela disse que o material seria entregue ao marido, Gladstone Almeida.
Com ela foram encontradas oito buchas de maconha, 15 pedras de crack e uma quantia não informada de dinheiro. A droga e o dinheiro estavam escondidos dentro do sutiã.
Em depoimento à polícia, Jheniffer disse que é a primeira vez que fez isso e que a droga e o dinheiro eram para o marido e um amigo dele.
