Mulher é presa levando droga para o marido em presídio de Cachoeiro

Com Jheniffer Mota do Espírito Santo foram encontradas oito buchas de maconha, 15 pedras de crack e uma quantia em dinheiro

Gazeta Online

Publicado em 16 de julho de 2019 às 14:04

 - Atualizado há 6 anos

Mulher é presa levando droga para marido no presídio em Cachoeiro Crédito: Reprodução

Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (15) durante uma visita ao marido em um presídio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Durante a revista para entrar na unidade, os inspetores encontraram drogas e dinheiro com Jheniffer Mota do Espírito Santo. Ela disse que o material seria entregue ao marido, Gladstone Almeida.

Com ela foram encontradas oito buchas de maconha, 15 pedras de crack e uma quantia não informada de dinheiro. A droga e o dinheiro estavam escondidos dentro do sutiã. 

Em depoimento à polícia, Jheniffer disse que é a primeira vez que fez isso e que a droga e o dinheiro eram para o marido e um amigo dele.

