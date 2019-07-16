Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Escondida no sutiã

Mulher é presa levando droga para o marido em presídio de Cachoeiro

Com Jheniffer Mota do Espírito Santo foram encontradas oito buchas de maconha, 15 pedras de crack e uma quantia em dinheiro

Publicado em 

16 jul 2019 às 14:04

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 14:04

Mulher é presa levando droga para marido no presídio em Cachoeiro Crédito: Reprodução
Uma mulher foi presa na manhã desta segunda-feira (15) durante uma visita ao marido em um presídio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Durante a revista para entrar na unidade, os inspetores encontraram drogas e dinheiro com Jheniffer Mota do Espírito Santo. Ela disse que o material seria entregue ao marido, Gladstone Almeida.
Com ela foram encontradas oito buchas de maconha, 15 pedras de crack e uma quantia não informada de dinheiro. A droga e o dinheiro estavam escondidos dentro do sutiã. 
Em depoimento à polícia, Jheniffer disse que é a primeira vez que fez isso e que a droga e o dinheiro eram para o marido e um amigo dele.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados