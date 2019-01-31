Mulher é presa com drogas e roupa camuflada na Serra

A suspeita identificada como Marcilene dos Carmo Firmino, vulgo "Pretinha", foi detida na tarde desta quinta-feira (31), na Avenida Guarani, em Planalto Serrano, na Serra.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi detida após denúncias anônimas, de que havia uma grande quantidade de drogas pronta para comercialização. Ao chegar no local, os militares se depararam com Marcilene, que tentou fugir.
Após ser abordada e a polícia realizar buscas em uma casa, foram apreendidos 561 pinos de cocaína, 29 buchas de maconha, 186 pedras de crack, um tablete de crack, um rádio comunicador, uma balança de precisão e uma gandola camuflada.
A acusada foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra. Ela foi autuada por tráfico de drogas e será encaminhada ao presídio.