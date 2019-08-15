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Polícia

Mulher é presa com cocaína avaliada em R$ 50 mil em Cachoeiro

Com ela foram encontrados 3,5 quilos da droga e 4 mil pinos de plástico para embalagem da cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 16:41

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 16:41

Uma mulher de 20 anos foi presa nesta quinta-feira (15) com 3,5 kg de substância similar a cocaína e 4 mil unidades de pinos plásticos que seriam usados para embalar a droga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A apreensão aconteceu após uma denuncia à Polícia Civil. A mulher contou que era obrigada a guardar a droga em casa.
Segundo o delegado do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Felipe Vivas, a droga está avaliada em cerca de R$ 50 mil no preço de atacado. A apreensão aconteceu no bairro Bela Vista.
> Secretária de Educação presa no ES é suspeita de vender diplomas falsos
A jovem de 20 anos foi detida e encaminhada ao plantão da Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda de acordo com o delegado, as investigações prosseguirão com intuito de identificar a eventual responsável pela droga.

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