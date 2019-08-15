Mulher é presa com cocaína avaliada em R$ 50 mil em Cachoeiro

Uma mulher de 20 anos foi presa nesta quinta-feira (15) com 3,5 kg de substância similar a cocaína e 4 mil unidades de pinos plásticos que seriam usados para embalar a droga, em, no Sul do Estado. A apreensão aconteceu após uma denuncia à. A mulher contou que era obrigada a guardar a droga em casa.