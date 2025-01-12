Mulher é presa após série de furtos no show da cantora Ludmilla em Guarapari

Uma mulher de 37 anos foi presa na noite de sábado (11) após ser detida em flagrante por tentativa de roubo e ameaça com uso de arma branca durante apresentação da cantora Ludmilla em uma casa de shows em Guarapari . Segundo testemunhas, o evento “Numanice” foi marcado por uma série de furtos e roubos de celulares.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, uma das vítimas, que preferiu não se identificar, afirmou que foi furtada e que uma colega também teve o telefone extraviado durante o evento.

“Eu estava no setor open bar e, para ir ao banheiro, tínhamos que sair do setor passando por uma área estreita, com dois degraus e extremamente lotada, o que tornava o trajeto desconfortável e apertado. Meu celular estava guardado na bolsa, que sempre mantenho à minha frente, próxima ao corpo [...] quando passei por essa área, percebi que minha bolsa havia sido aberta e, infelizmente, meu celular não estava mais ali”, contou a mulher.

Ludmilla durante show em Guarapari: furtos e roubos na plateia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Logo que percebeu o furto, a vítima voltou ao setor e contou sobre o ocorrido para seus amigos, quando soube que outra amiga havia sido vítima do mesmo crime. Ela pontua que tentou ligar para o próprio telefone fazendo o uso de outro aparelho, mas percebeu que o dispositivo havia sido desligado, o que a leva a crer que o furto havia sido premeditado.

“Imediatamente segui todos os procedimentos de segurança, bloqueando o dispositivo e as contas vinculadas. Pouco depois, questionei uma segurança do evento sobre a situação e fui informada de que uma mulher havia sido detida enquanto tentava furtar outros celulares. Ela teria sido encontrada com alguns aparelhos e, por recomendação, fui direcionada ao DPJ da Praia do Morro para verificar se meu celular havia sido recuperado”, lembrou a vítima, salientando que, ao chegar à unidade policial, não encontrou seu aparelho e se deparou com várias outras pessoas se queixando do mesmo crime.

Suspeita de gangue especializada em furtos

Testemunhas contaram à reportagem que os furtos foram percebidos em variados locais do evento, com uma forma de atuação similar, o que levantou suspeitas sobre um grupo especializado no crime, o que teria sido corroborado por policiais no DPJ, que afirmaram já ter registrado casos parecidos em outros shows na região.

No DPJ, segundo a vítima que relatou seu caso para a reportagem, boa parte dos aparelhos era iPhone e as vítimas, em sua maioria, mulheres.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), a mulher detida chegou a entrar em luta corporal com uma vítima que estava sendo roubada. A dona do aparelho contou que “uma mulher encostou uma faca em suas costas e com violência e grave ameaça puxou o celular da vítima do interior da bolsa”.

Mesmo diante do susto, a vítima reagiu e, durante a confusão, percebeu que vários aparelhos que estavam na cintura da suspeita caíram no chão do evento.

“A vítima teve o apoio de uma pessoa da equipe de segurança do evento que, ao recolher os celulares que estavam no chão, foi empurrada por um homem que subtraiu os telefones, restando somente quatro aparelhos [no chão]. A suspeita foi contida pela equipe de segurança do evento com seis celulares e negou ter cometido o crime. Ela foi levada para a 5ª Delegacia Regional, onde foram entregues os telefones”, como esclareceu a corporação militar. A Polícia Civil , por sua vez, informou que a suspeita de 37 anos foi encaminhada ao sistema prisional.

Apesar de a polícia confirmar a prisão de apenas uma pessoa, procurada pela reportagem, a Brava Beach Club, empresa responsável pela gestão do evento em Guarapari, salientou que as medidas de segurança para garantir a proteção de seus clientes foi reforçada e que revisões minuciosas foram realizadas na entrada e na saída do evento, “o que resultou na prisão de membros de uma gangue especializada em furtos de celulares”, divulgou a Brava, em nota.

“Foram recuperados alguns aparelhos durante o protocolo de segurança. Parte desses dispositivos já foram devolvidos aos seus proprietários, enquanto o restante foi entregue no DPJ de Guarapari. O Brava Beach Club não foi o único espaço em que a quadrilha atuou no fim de semana. A casa informa que mantém contato com as polícias e sabe que são indivíduos que vêm de fora do Estado para atuar nos shows em Guarapari há anos”, completou a empresa.