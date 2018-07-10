Mulher é presa ao tentar sair com TV de loja de shopping em Vila Velha

Caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Divulgação/ Sindipol

Uma faxineira de 43 anos foi presa após tentar roubar uma televisão de 40 polegadas da loja Carrefour, localizada no Shopping Vila Velha, na noite desta segunda-feira (9). Segundo um funcionário do estabelecimento, Mirian Lucia do Couto tentou sair do local sem pagar pela mercadoria. Contida por seguranças na escada rolante do hipermercado, ela foi levada pela polícia para a 2° Delegacia Regional de Vila Velha.

Em depoimento à polícia, um fiscal da loja contou que as câmeras de videomonitoramento registraram a ação de Mirian. De acordo com ele, pelas imagens, foi possível presenciar que ela pegou uma televisão de 40 polegadas da marca Samsung, a colocou no interior de um carrinho e, em seguida, se dirigiu até os caixas.

Embora tenha se dirigido aos caixas, ela não pagou pela TV, ainda segundo o fiscal. Mirian passou atrás de uma cliente que efetuava o pagamento e tentou sair do estabelecimento, mas foi abordada por um segurança.

Solicitada a mostrar a nota fiscal da televisão, que carregava no carrinho, a mulher alegou que o documento fiscal não estava com ela, pois estaria com sua irmã. Nesse momento, Mirian foi convidada a retornar para o interior da loja, o que num primeiro momento o fez, mas logo em seguida saiu do local novamente, sem efetuar o pagamento.

Mirian foi abordada de novo por um segurança e, dessa vez, foi contida e permaneceu em frente da loja até a chegada de uma viatura da Polícia Militar, que havia sido acionada.

O fiscal afirmou à polícia também que, enquanto aguardavam a chegada da PM, Mirian fez ameaças a ele, dizendo que parentes dela iriam matá-lo.

Conforme a nota fiscal anexada ao boletim de ocorrência, o aparelho de televisão pego com a mulher custa R$ 2.399,00.

De acordo com os militares que atenderam à ocorrência, foi encontrado com Mirian, além da TV, dois aparelhos de telefone celular, sendo um da marca Samsung e um da Apple, duas capas de iPhone com etiquetas da Livraria Saraiva e a quantia de R$ 3.015,05 em dinheiro. Somente a televisão foi identificada como sendo mercadoria do Carrefour.

Mirian, que é natural de Minas Gerais e mora atualmente em Vila Velha, foi autuada por roubo.

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