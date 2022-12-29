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Em flagrante

Mulher é presa ao receber R$ 2 mil em notas falsas pelos Correios

Polícia Federal acompanhou o momento em que a mulher recebia a encomenda na residência dela, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 15:25

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 dez 2022 às 15:25
Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, na tarde desta quinta-feira (29), no momento em que recebia na residência dela, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, uma encomenda que continha R$ 2 mil em cédulas falsas.
Mulher é presa ao receber encomenda com R$ 2 mil em cédulas falsas em Cachoeiro
Cédulas falsas recebidas pelos Correios que foram apreendidas pela Polícia Federal Crédito: Polícia Federal/Divulgação
A ação teve início após a área de segurança dos Correios informar à Polícia Federal que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular.
Diante disso, os policiais acompanharam o momento em que a mulher recebia a encomenda. Em seguida, realizaram a prisão em flagrante depois de constatarem que, no interior do pacote, havia R$ 2 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100.
Ao ser questionada pela PF, a mulher não disse nada quanto ao conteúdo ilegal da encomenda. Ela foi levada para a Delegacia da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e conduzida para o Centro de Detenção Temporária da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.

Moeda Falsa

De acordo com a Polícia Federal, a mulher responderá pelo crime de Moeda Falsa previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de 3 a 12 anos de reclusão.
A polícia informou, ainda, que “delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas na confecção criminosa das cédulas”.
Por fim, a PF destacou que "trabalha em parceria permanente com a área de segurança dos Correios e está atenta ao uso ilegal de seus serviços para o cometimento de crimes".

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