Mulher é presa ao receber R$ 2 mil em notas falsas pelos Correios

Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante, na tarde desta quinta-feira (29), no momento em que recebia na residência dela, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , uma encomenda que continha R$ 2 mil em cédulas falsas.

Cédulas falsas recebidas pelos Correios que foram apreendidas pela Polícia Federal Crédito: Polícia Federal/Divulgação

A ação teve início após a área de segurança dos Correios informar à Polícia Federal que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular.

Diante disso, os policiais acompanharam o momento em que a mulher recebia a encomenda. Em seguida, realizaram a prisão em flagrante depois de constatarem que, no interior do pacote, havia R$ 2 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 100.

Ao ser questionada pela PF, a mulher não disse nada quanto ao conteúdo ilegal da encomenda. Ela foi levada para a Delegacia da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e conduzida para o Centro de Detenção Temporária da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.

Moeda Falsa

De acordo com a Polícia Federal, a mulher responderá pelo crime de Moeda Falsa previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de 3 a 12 anos de reclusão.

A polícia informou, ainda, que “delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas na confecção criminosa das cédulas”.