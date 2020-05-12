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Crime

Homem é preso em Cachoeiro por comprar dinheiro falso na internet

Prisão aconteceu no momento em que ele recebia a correspondência que tinha 200 cédulas falsas de R$ 20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 14:32

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 14:32

Notas e munição apreendidas durante a prisão
Notas e munição apreendidas durante a prisão Crédito: Divulgação/PF
Um homem, que não teve a identidade revelada pela Polícia Federal, foi preso nesta segunda-feira (11) por comprar cédulas falsas via internet, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. As notas eram enviadas pelos Correios.
Segundo a polícia, o homem foi preso no momento em que recebia a correspondência que tinha 200 cédulas falsas de R$ 20. Em seguida, foi cumprido mandado de busca na residência do investigado e foram encontradas munições calibre .32.

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Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. A pena máxima determinada para o crime de moeda falsa chega a 12 anos de prisão. Já a pena pela posse irregular de munição é de até três anos.

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