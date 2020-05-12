Homem é preso em Cachoeiro por comprar dinheiro falso na internet

Segundo a polícia, o homem foi preso no momento em que recebia a correspondência que tinha 200 cédulas falsas de R$ 20. Em seguida, foi cumprido mandado de busca na residência do investigado e foram encontradas munições calibre .32.

Após a prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal. A pena máxima determinada para o crime de moeda falsa chega a 12 anos de prisão. Já a pena pela posse irregular de munição é de até três anos.