Mulher é morta e encontrada em estado de decomposição em Piúma

Uma mulher foi encontrada morta, e em estado de decomposição, em Piúma, nesse sábado (24). De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado em um terreno, nos fundos da casa de um pescador, enrolado em um lençol. A vítima teria ido ao local na última terça-feira (20), mas o homem diz não não saber o que ocorreu pois estava dormindo.

O proprietário do imóvel, no bairro Nossa Senhora da Penha, informou à Polícia que era pescador e, toda vez que ele voltava do mar, chamava a amiga, moradora do bairro Niterói, para ficar na casa dele, onde bebiam e tinham relações sexuais.

Na última terça, os dois teriam tomado três latas de cerveja e, por volta das 22h, outra mulher, que também era amiga do morador, apareceu na casa pedindo uma botija de gás, pedido que foi negado pelo pescador.

Sirene de polícia Crédito: Reprodução; Pixabay

O homem relatou que, em seguida, dormiu por estar cansado, deixando as duas mulheres conversando. Ao acordar, na quarta-feira, ele teria encontrado a porta da sala fechada e as mulheres já não estavam mais no imóvel. O pescador sentiu falta da botija de gás e de uma faca, quando então saiu à procura das amigas, sem localizá-las.

O homem só teria encontrado o corpo nesse sábado (24), quando vizinhos sentiram um mau cheiro e perguntaram se ele não estava sentindo também, pois o odor estaria vindo da parte de trás da casa dele.

Ele disse não ter ouvido nenhuma briga, pois estava dormindo.

Caso é investigado pela Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, inicialmente, o caso segue sob investigação da Delegacia de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.