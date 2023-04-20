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Bairro Santo Antônio

Mulher é morta com tiros na cabeça e no peito em Colatina

Familiares contaram que a mulher já morou no bairro, mas atualmente, há cerca de dois meses, estaria residindo na Grande Vitória

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 abr 2023 às 11:30
Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher, de 27 anos, foi morta a tiros no bairro Santo Antônio, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19). A vítima, que não foi identificada, sofreu diversos disparos na cabeça e no peito e foi encontrada sem vida pela Polícia Militar.
Segundo informações da PM, denúncias informaram que moradores ouviram os tiros entre casas abandonadas. Naquele local a vítima foi vista pelos policiais. Familiares contaram que a mulher já morou no bairro, mas atualmente, há cerca de dois meses, estaria residindo na Grande Vitória. Ela teria retornado ao bairro nesta quarta.
Ninguém soube informar para os policiais sobre a autoria ou a motivação do crime, de acordo com a PM. A perícia foi acionada para recolher o corpo da vítima e encaminhá-lo para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, disse a PC.

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