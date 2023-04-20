Mulher é morta com tiros na cabeça e no peito em Colatina

Caso é investigado na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma mulher, de 27 anos, foi morta a tiros no bairro Santo Antônio, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19). A vítima, que não foi identificada, sofreu diversos disparos na cabeça e no peito e foi encontrada sem vida pela Polícia Militar.

Segundo informações da PM, denúncias informaram que moradores ouviram os tiros entre casas abandonadas. Naquele local a vítima foi vista pelos policiais. Familiares contaram que a mulher já morou no bairro, mas atualmente, há cerca de dois meses, estaria residindo na Grande Vitória. Ela teria retornado ao bairro nesta quarta.

Ninguém soube informar para os policiais sobre a autoria ou a motivação do crime, de acordo com a PM. A perícia foi acionada para recolher o corpo da vítima e encaminhá-lo para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e até o momento nenhum suspeito foi detido.