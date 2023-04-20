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Prejuízos

Temporal causa transtornos em cidades do Norte e Noroeste do ES

Após um dia de muito calor e mormaço nesta quarta (20), o tempo virou, trazendo tempestade com ventania e raios nas cidades de Montanha, Colatina e outros municípios das regiões

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 11:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 abr 2023 às 11:07
Casa ficou totalmente destelhada em Montanha
Casa ficou totalmente destelhada em Montanha após o temporal com ventania Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O tempo virou e o temporal trouxe transtornos para cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19). O calor e mormaço do dia foi substituído por chuva forte, ventos e raios. Houve o registro de ocorrências de queda de árvores e destelhamento de casas em Colatina e Montanha.
Todos os municípios do estado estavam sob alerta de nível amarelo para o risco de chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 10h desta quinta-feira (20).
Os estragos em Montanha, no Norte do Espírito Santo, aconteceram em bairros da sede do município e também no distrito de São Sebastião do Norte, no interior. Um vídeo mostra a chuva intensa e o vento muito forte carregando cadeiras de uma calçada. A tempestade durou cerca de 30 a 40 minutos e foi suficiente para a queda de árvores e muros, além do destelhamento de casas.
O município informou que equipes estão nas ruas para contabilizar os prejuízos e levantando dados de moradores atingidos.

Em Colatina

Placa de publicidade caiu com a força do vento, em Colatina
Placa de publicidade caiu com a força do vento, em Colatina Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Colatina
No município, houve o destelhamento de casas na rua São Braz, no bairro Perpétuo Socorro, e na rua Luiz Boeloni, no bairro Residencial Nobre. Houve também quedas de árvores e placas de publicidade em alguns pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil de Colatina, ninguém ficou ferido. Não há também informação de desabrigados ou desalojados no município.
A forte ventania também provocou a falta de energia na cidade. Segundo a Luz e Força Santa Maria, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, 28 mil consumidores ficaram sem luz. Nesta manhã, 200 unidades ainda estão sem energia. Equipes estão atuando para restabelecer o serviço.

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