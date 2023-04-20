Temporal causa transtornos em cidades do Norte e Noroeste do ES

Casa ficou totalmente destelhada em Montanha após o temporal com ventania Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O tempo virou e o temporal trouxe transtornos para cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (19). O calor e mormaço do dia foi substituído por chuva forte, ventos e raios. Houve o registro de ocorrências de queda de árvores e destelhamento de casas em Colatina e Montanha.

Todos os municípios do estado estavam sob alerta de nível amarelo para o risco de chuvas intensas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 10h desta quinta-feira (20).

Os estragos em Montanha, no Norte do Espírito Santo, aconteceram em bairros da sede do município e também no distrito de São Sebastião do Norte, no interior. Um vídeo mostra a chuva intensa e o vento muito forte carregando cadeiras de uma calçada. A tempestade durou cerca de 30 a 40 minutos e foi suficiente para a queda de árvores e muros, além do destelhamento de casas.

O município informou que equipes estão nas ruas para contabilizar os prejuízos e levantando dados de moradores atingidos.

Em Colatina

Placa de publicidade caiu com a força do vento, em Colatina Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Colatina

No município, houve o destelhamento de casas na rua São Braz, no bairro Perpétuo Socorro, e na rua Luiz Boeloni, no bairro Residencial Nobre. Houve também quedas de árvores e placas de publicidade em alguns pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil de Colatina, ninguém ficou ferido. Não há também informação de desabrigados ou desalojados no município.