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8 prisões

Operação cumpre mandados contra traficantes e assassinos na Grande Vitória

Ao todo, participam da ação 120 agentes de segurança em bairros como Jesus de Nazareth, Santos Dumont, Bairro da Penha e São Benedito, em Vitória, além de Terra Vermelha, em Vila Velha

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 06:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2023 às 06:56
Notaer dá apoio aéreo para a operação da Polícia Civil
Notaer dá apoio aéreo para a operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação/Notaer
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20), uma operação que mira traficantes e assassinos que aterrorizam bairros da Grande Vitória. Inicialmente, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social informou que duas pessoas seriam alvo de mandado de prisão. Durante a operação, no entanto, oito indivíduos foram presos. Ao todo, participam da ação 120 agentes de segurança (policiais militares, policiais penais e policiais civis).
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram às ruas para cumprir 40 mandados de busca e apreensão contra os criminosos, além das prisões. De acordo com o delegado-geral da corporação, Darcy Arruda, o principal alvo da operação realizada nesta quinta (20) foi preso. O nome e a idade dele não foram divulgados.
"São oito presos, sendo traficantes, homicidas e foragidos da Justiça. O alvo principal, que era um 'frente', um cara que mata, foi preso", afirmou em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Alexandre Ramalho, valorizou a integração entre as forças de seguranças.
"A operação é coordenada pela Polícia Civil, com apoio do Notaer (helicóptero) e da Secretaria da Justiça. Estamos aqui mais uma vez atrás de traficantes e homicidas. Nosso centro de inteligência e telemática está atuando. Já temos prisões e armas de fogos apreendidas", afirmou o secretário de Estado da Segurança, coronel Alexandre Ramalho.
Os mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos nos seguintes bairros:
  • Bairro da Penha
  • Jesus de Nazareth
  • Santos Dumont
  • São Benedito, em Vitória
  • Terra Vermelha, em Vila Velha
Ainda segundo o secretário, a principal finalidade da operação é levar segurança para as pessoas que moram na região.

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