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Região Serrana

Carreta e carro batem e trânsito fica lento na BR 262 em Venda Nova

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, batida foi registrada às 6h e não houve feridos na colisão

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 10:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2023 às 10:28
Um acidente na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) e deixou o trânsito lento na região A batida envolveu uma carreta transportando de uma empresa atacadista e um carro de passeio. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
As causas do acidente não foram informadas. De acordo com a polícia, a batida foi próximo a uma pousada, por volta das 6h. O acidente registrou somente danos materiais. Os airbags do Voyage foram acionados com o impacto, mas os ocupantes não sofreram ferimentos.
A PRF orientou e ajudou na sinalização da via. 

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