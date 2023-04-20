Carreta e carro batem e trânsito fica lento na BR 262 em Venda Nova

Um acidente na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) e deixou o trânsito lento na região A batida envolveu uma carreta transportando de uma empresa atacadista e um carro de passeio. Ninguém ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
As causas do acidente não foram informadas. De acordo com a polícia, a batida foi próximo a uma pousada, por volta das 6h. O acidente registrou somente danos materiais. Os airbags do Voyage foram acionados com o impacto, mas os ocupantes não sofreram ferimentos.
A PRF orientou e ajudou na sinalização da via.