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Crime

Mulher é morta a pedradas na cabeça pelo companheiro em Itapemirim

Welligton Moura da Silva, de 41 anos, abordou uma viatura da PM após o crime e indicou aos policiais onde estava o corpo da vítima

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 16:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 set 2026 às 16:49
Mulher é morta a pedradas pelo companheiro em Itapemirim
Mulher é morta a pedradas pelo companheiro em Itapemirim Redes sociais

Uma mulher de 38 anos foi morta a pedradas na cabeça nesta quinta-feira (3), em Campo Acima, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, Welligton Moura da Silva, de 41 anos, companheiro da vítima, abordou a viatura da Polícia Militar e confessou o crime. Segundo a corporação, o suspeito disse ter flagrado sua companheira tendo relações sexuais com outro homem em troca de crack.


De acordo com a Polícia Militar, Welligton tinha respingos e manchas de sangue pelo corpo, principalmente no rosto. Ele foi algemado e, já na viatura, indicou aos militares o local onde a vítima estava.


Atrás de um depósito de gás, os policiais percorreram um pequeno trecho de vegetação e encontraram o corpo da mulher já sem vida. Questionado sobre a motivação do crime, o suspeito afirmou que teria decidido matar a companheira após o suposto flagrante.


Segundo o relato de Welligton aos militares, ele chamou a vítima até o local para fumar crack e, quando ela estava distraída, atingiu a cabeça dela diversas vezes com uma pedra. O homem contou ainda que a companheira tentou fugir durante as agressões.


Após o crime, o suspeito afirmou que seguiu a pé em direção à Rodovia Safra com a intenção de se entregar à polícia. Segundo o delegado de Itapemirim, Edson Lopes, Welligton foi autuado por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. 


Natural de Pernambuco e morador de Itapemirim desde 2011, ele possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo e havia conseguido liberdade em 2025. 


De acordo com o delegado, a vítima era de Macaé, no Rio de Janeiro. O corpo dela foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Local onde corpo da vítima foi localizado
Local onde corpo da vítima foi localizado Matheus Passos

Relacionamento conturbado

Segundo Edson, Welligton e a vítima estavam juntos havia cerca de três meses. A polícia classificou a relação como conturbada e marcada pelo consumo excessivo de álcool e drogas.


O delegado apresentou ainda mais detalhes sobre a dinâmica investigada. "Na data de hoje, eles combinaram que a mulher sairia de casa para vender itens da residência. Como ela não retornou, Welligton saiu à sua procura e a encontrou mantendo relações sexuais com outro homem. Inicialmente, ele não interveio, mas, depois, levou a vítima para uma área de mata, onde a assassinou com diversos golpes de pedra", disse Edson.


Com o caso, Itapemirim volta a registrar um feminicídio após quase dois anos sem ocorrências desse tipo.

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