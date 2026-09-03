Mulher é morta a pedradas na cabeça pelo companheiro em Itapemirim

Uma mulher de 38 anos foi morta a pedradas na cabeça nesta quinta-feira (3), em Campo Acima, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, Welligton Moura da Silva, de 41 anos, companheiro da vítima, abordou a viatura da Polícia Militar e confessou o crime. Segundo a corporação, o suspeito disse ter flagrado sua companheira tendo relações sexuais com outro homem em troca de crack.





De acordo com a Polícia Militar, Welligton tinha respingos e manchas de sangue pelo corpo, principalmente no rosto. Ele foi algemado e, já na viatura, indicou aos militares o local onde a vítima estava.





Atrás de um depósito de gás, os policiais percorreram um pequeno trecho de vegetação e encontraram o corpo da mulher já sem vida. Questionado sobre a motivação do crime, o suspeito afirmou que teria decidido matar a companheira após o suposto flagrante.





Segundo o relato de Welligton aos militares, ele chamou a vítima até o local para fumar crack e, quando ela estava distraída, atingiu a cabeça dela diversas vezes com uma pedra. O homem contou ainda que a companheira tentou fugir durante as agressões.





Após o crime, o suspeito afirmou que seguiu a pé em direção à Rodovia Safra com a intenção de se entregar à polícia. Segundo o delegado de Itapemirim, Edson Lopes, Welligton foi autuado por feminicídio e encaminhado ao sistema prisional.





Natural de Pernambuco e morador de Itapemirim desde 2011, ele possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo e havia conseguido liberdade em 2025.





De acordo com o delegado, a vítima era de Macaé, no Rio de Janeiro. O corpo dela foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.