Mulher é ferida pelo companheiro em Linhares

Infelizmente, casos de violência contra a mulher continuam a ser comuns nodo. Desta vez, a vítima foi uma jovem de 18 anos, que escapou por pouco da morte. Durante a noite desta quinta-feira (8), o companheiro dela tentou assassiná-la com um golpe de arma branca no pescoço. Ao se defender, porém, ela acabou com a mão direita ferida.