Mulher é ferida pelo companheiro em Linhares

Infelizmente, casos de violência contra a mulher continuam a ser comuns no Norte do Espírito Santo. Desta vez, a vítima foi uma jovem de 18 anos, que escapou por pouco da morte. Durante a noite desta quinta-feira (8), o companheiro dela tentou assassiná-la com um golpe de arma branca no pescoço. Ao se defender, porém, ela acabou com a mão direita ferida.
A tentativa de homicídio aconteceu no bairro São José, em Linhares, por volta das 18h45. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares, onde ela contou aos policiais o que tinha acontecido e disse que não sabia informar o paradeiro do companheiro, que a agrediu.
Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito deve registrá-la pelos canais do Disque-Denúncia (181).