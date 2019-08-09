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Violência contra as mulheres

Mulher é ferida pelo companheiro em Linhares

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 10:07

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 10:07

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Infelizmente, casos de violência contra a mulher continuam a ser comuns no Norte do Espírito Santo. Desta vez, a vítima foi uma jovem de 18 anos, que escapou por pouco da morte. Durante a noite desta quinta-feira (8), o companheiro dela tentou assassiná-la com um golpe de arma branca no pescoço. Ao se defender, porém, ela acabou com a mão direita ferida.
 > Professora foi morta após descobrir que namorado era casado
A tentativa de homicídio aconteceu no bairro São José, em Linhares, por volta das 18h45. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares, onde ela contou aos policiais o que tinha acontecido e disse que não sabia informar o paradeiro do companheiro, que a agrediu.
 > Empresário atirou em esposa e depois se matou em Linhares
Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito foi detido e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Quem tiver qualquer informação sobre o suspeito deve registrá-la pelos canais do Disque-Denúncia (181).

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