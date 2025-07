Caso em Vitória

Mulher é feita refém e tem casa incendiada pelo ex no Bairro da Penha

Vítima de 29 anos foi resgatada pela PM, mas terceiro andar da residência foi completamente destruído pelas chamas; suspeito fugiu após atear fogo no imóvel

Uma mulher de 29 anos foi feita refém e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro na manhã desta terça-feira (15), no Bairro da Penha, em Vitória. A Polícia Militar informou que o suspeito é um criminoso perigoso que atua na região. Ele não aceitava o fim do relacionamento e, segundo a PM, invadiu a residência armado, mantendo a vítima em cárcere privado antes de atear fogo no imóvel.>