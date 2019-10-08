Home
Mulher é espancada por gangue de traficantes no ES por "falar demais"

A mulher foi abordada no Morro do Jaburu, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (08)

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 20:13

 - Atualizado há 6 anos

Morro do Jaburu, em Vitória Crédito: Bernardo Bracony/ TV Gazeta

Uma mulher de 23 anos foi espancada por uma gangue de pelo menos oito traficantes do Morro do Jaburu, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (08). À polícia, ela disse que foi agredida com coronhadas e pauladas na cabeça por ter “falado demais”.

A Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada para prosseguir até o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), local onde o Samu havia encaminhado uma mulher vítima de agressão física.

No local, em contato com a equipe de emergência, que socorreu a vítima, os militares foram informados que o Samu foi acionado, inicialmente, para atender uma solicitação no Morro do Jaburu, em que uma mulher teria caído.

Ao chegarem na unidade hospital, os militares constataram que não se tratava de queda. Em contato com a vítima, ela relatou que cerca de oito indivíduos teriam a agredido com coronhadas e pauladas.

Questionada sobre a possível motivação para o fato, a vítima apenas respondeu que tinha “falado demais” e preferiu não dar mais detalhes sobre o caso. A ocorrência foi encaminhada foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

