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Tentativa de feminicídio

Mulher é esfaqueada por companheiro ao pedir separação na Serra

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), em Novo Horizonte, na Serra. O criminoso fugiu logo após tentar matar a mulher e ainda não foi localizado pela polícia.

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 22:16

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

29 abr 2019 às 22:16
Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Uma mulher, de 29 anos, foi esfaqueada pelo próprio companheiro ao pedir a separação. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), na Serra. O criminoso fugiu logo após tentar matar a mulher e ainda não foi localizado pela polícia. 
De acordo com os investigadores da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 2 horas. A vítima já tentava a separação do companheiro há um tempo, mas ele não aceitava e não saía da casa onde a mulher vivia, na Rua Beija Flor, Novo Horizonte, Serra.
No início da madrugada dessa segunda-feira, a vítima novamente pediu para que o homem saísse da residência e aceitasse a separação. Os dois tiveram uma discussão, o acusado pegou uma faca da própria casa e partiu para cima da mulher. Ela foi atingida com facadas no pescoço, nas costas e no braço. Após ferir a companheira, o criminoso fugiu. 
Ao perceberem que a mulher precisava de ajuda, vizinhos entraram na residência. De acordo com um jovem de 18 anos, que preferiu não se identificar, ao entrarem na casa viram uma cena de horror: havia sangue por todo lugar. A vítima foi socorrida por um morador ao Hospital Jayme dos Santos Neves, ainda na Serra. O estado de saúde dela não foi divulgado. 
Ainda de acordo com os investigadores, o acusados seria usuário de drogas. A polícia fez rondas na região, mas o suspeito não foi localizado. 

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