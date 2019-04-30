Mulher é esfaqueada por companheiro ao pedir separação na Serra

Emergência do Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

Uma mulher, de 29 anos, foi esfaqueada pelo próprio companheiro ao pedir a separação. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), na Serra. O criminoso fugiu logo após tentar matar a mulher e ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com os investigadores da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu por volta das 2 horas. A vítima já tentava a separação do companheiro há um tempo, mas ele não aceitava e não saía da casa onde a mulher vivia, na Rua Beija Flor, Novo Horizonte, Serra.

No início da madrugada dessa segunda-feira, a vítima novamente pediu para que o homem saísse da residência e aceitasse a separação. Os dois tiveram uma discussão, o acusado pegou uma faca da própria casa e partiu para cima da mulher. Ela foi atingida com facadas no pescoço, nas costas e no braço. Após ferir a companheira, o criminoso fugiu.

Ao perceberem que a mulher precisava de ajuda, vizinhos entraram na residência. De acordo com um jovem de 18 anos, que preferiu não se identificar, ao entrarem na casa viram uma cena de horror: havia sangue por todo lugar. A vítima foi socorrida por um morador ao Hospital Jayme dos Santos Neves, ainda na Serra. O estado de saúde dela não foi divulgado.