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Violência

Mulher é esfaqueada pelo marido em Itapemirim

A vítima, de 46 anos, está internada em estado grave

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 13:52
Vítimas está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo companheiro na tarde desta quinta-feira (14) na localidade de Garrafão, zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul. Ela permanece internada em estado grave. O agressor já é considerado foragido da Justiça.
 
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h30 na casa do casal. A motivação do crime é desconhecida, mas ele já havia a ameaçado a mulher com uma faca. Quando a PM chegou ao local do crime a vítima estava sendo socorrida por uma ambulância. O companheiro dela, identificado como Romildo Ferreira Coimbra, de 70 anos, já havia fugido do local com a arma do crime.
O delegado Djalma Pereira Lemos explicou que o casal tem o histórico de ingerir bebida alcoólica juntos. Tem uma ocorrência de janeiro deste ano onde consta que os dois eram dados ao hábito de embriaguez e já havia ameça de uso de faca, mas ela não representou e não houve prosseguimento no inquérito.
A vítima, que foi atingida na cabeça, no ombro e no tronco, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internada em estado grave.
 

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