Mulher é esfaqueada pelo marido em Itapemirim

Vítimas está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada pelo companheiro na tarde desta quinta-feira (14) na localidade de Garrafão, zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul. Ela permanece internada em estado grave. O agressor já é considerado foragido da Justiça.





De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h30 na casa do casal. A motivação do crime é desconhecida, mas ele já havia a ameaçado a mulher com uma faca. Quando a PM chegou ao local do crime a vítima estava sendo socorrida por uma ambulância. O companheiro dela, identificado como Romildo Ferreira Coimbra, de 70 anos, já havia fugido do local com a arma do crime.

O delegado Djalma Pereira Lemos explicou que o casal tem o histórico de ingerir bebida alcoólica juntos. Tem uma ocorrência de janeiro deste ano onde consta que os dois eram dados ao hábito de embriaguez e já havia ameça de uso de faca, mas ela não representou e não houve prosseguimento no inquérito.

A vítima, que foi atingida na cabeça, no ombro e no tronco, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internada em estado grave.