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Violência

Mulher é esfaqueada em frente ao Fórum de Piúma, no Litoral Sul do ES

Vítima tem 50 anos e foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória; Polícia Civil investiga o caso e, até o momento, nenhum suspeito foi detido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 nov 2022 às 11:58

Publicado em 24 de Novembro de 2022 às 11:58

Delegacia de Piúma
Delegacia de Piúma investiga o caso  Crédito: Sindipol/Divulgação
Uma mulher de 50 anos foi esfaqueada em frente ao Fórum de Piúma, no Centro do município, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (23). Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado, segundo a Polícia Civil.
A Polícia Militar informou que o crime ocorreu por volta de 23h50 e, segundo acionamento, teria sido cometido por um homem. A mulher sofreu ferimentos no abdômen e no tórax. Os militares contaram que ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Piúma, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou que as investigações estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população pode denunciar e ajudar na elucidação do crime, de forma anônima, através do Disque-denúncia (181).

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