Mulher é esfaqueada em frente ao Fórum de Piúma, no Litoral Sul do ES

Uma mulher de 50 anos foi esfaqueada em frente ao Fórum de Piúma, no Centro do município, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (23). Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado, segundo a Polícia Civil.
A Polícia Militar informou que o crime ocorreu por volta de 23h50 e, segundo acionamento, teria sido cometido por um homem. A mulher sofreu ferimentos no abdômen e no tórax. Os militares contaram que ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Piúma, onde recebeu os primeiros atendimentos e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou que as investigações estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população pode denunciar e ajudar na elucidação do crime, de forma anônima, através do Disque-denúncia (181).