Mulher é encontrada morta em Vila Velha e suspeito é preso em Minas Gerais

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta no último sábado (15), em Cidade da Barra, Vila Velha . Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito do crime em Governador Valadares, Minas Gerais , nesse domingo (16).

Polícia Militar do Espírito Santo informou que a vítima foi localizada com sinais de violência, porém não deu outros detalhes.

Segundo apuração do g1 Vale de Minas Gerais, a Polícia Militar mineira recebeu uma denúncia que o homem estava escondido em uma casa no bairro Grã Duquesa.

Ainda conforme o g1 Vale de Minas Gerais, a filha da mulher contou à PM que ligou para a mãe e o homem teria atendido e dito que ela não a veria mais.

Quando os policiais chegaram na casa onde ele estava escondido, o suspeito tentou fugir e teve que ser contido pelos militares. Ele negou a autoria do crime, mas não soube explicar porque estava com o celular da vítima, e nem o motivo de tentar fugir da abordagem policial.

O homem já tinha antecedentes criminais e passagens policiais por roubo, ameaça e incêndio criminoso. Ele foi preso e levado para a delegacia de Governador Valadares. O celular da vítima foi apreendido.

Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e, após os trabalhos de polícia judiciária, encaminhado ao sistema prisional para as medidas legais cabíveis.

Já a PC capixaba disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.