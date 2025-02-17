Mulher é encontrada morta em Vila Velha e suspeito é preso em Minas Gerais

Uma mulher de 51 anos foi encontrada morta no último sábado (15), em Cidade da Barra, Vila Velha. Um homem, de 41 anos, foi preso suspeito do crime em Governador Valadares, Minas Gerais, nesse domingo (16).
A Polícia Militar do Espírito Santo informou que a vítima foi localizada com sinais de violência, porém não deu outros detalhes.
Segundo apuração do g1 Vale de Minas Gerais, a Polícia Militar mineira recebeu uma denúncia que o homem estava escondido em uma casa no bairro Grã Duquesa.
Ainda conforme o g1 Vale de Minas Gerais, a filha da mulher contou à PM que ligou para a mãe e o homem teria atendido e dito que ela não a veria mais.
Quando os policiais chegaram na casa onde ele estava escondido, o suspeito tentou fugir e teve que ser contido pelos militares. Ele negou a autoria do crime, mas não soube explicar porque estava com o celular da vítima, e nem o motivo de tentar fugir da abordagem policial.
O homem já tinha antecedentes criminais e passagens policiais por roubo, ameaça e incêndio criminoso. Ele foi preso e levado para a delegacia de Governador Valadares. O celular da vítima foi apreendido.
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e, após os trabalhos de polícia judiciária, encaminhado ao sistema prisional para as medidas legais cabíveis.
Já a PC capixaba disse que o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“O procedimento foi encaminhado para ao Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta”, disse a corporação por meio de nota.