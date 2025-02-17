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Fiscalização

Fuga de blitz termina com tiros, perseguição e motorista preso em Cariacica

Rodrigo Avelino Sabino, de 40 anos, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e encaminhado a um presídio

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 13:33

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

17 fev 2025 às 13:33
Um homem de 40 anos foi preso no último domingo (16), em Cariacica, após fugir de uma blitz na Avenida Mário Gurgel, no bairro Campo Grande. A Polícia Militar informou que, depois que foi parado por policiais na fiscalização, Rodrigo Avelino Sabino teria arrancado com o carro, o que resultou em tiros disparados por militares e perseguição policial. O motorista acabou preso.
A Polícia Militar informou que, inicialmente, Rodrigo teria obedecido à ordem de parada, e foi orientado pelos agentes a realizar o teste do bafômetro por apresentar sinais de embriaguez. Segundo a PM, os policiais pediram que ele estacionasse o veículo para ser submetido ao etilômetro. Neste momento, "o motorista deu marcha à ré, simulou que entraria na vaga, engatou a primeira marcha, arrancou de forma brusca, abaixando a cabeça, não tendo assim visão da pista de rolamento", explicou a corporação, em nota.
Durante a fuga, o carro, um GM Classic, foi projetado contra um policial que, para se resguardar, efetuou quatro disparos. O veículo seguiu em fuga em alta velocidade pela via, sendo acompanhado por uma viatura. Após a perseguição, o carro foi abordado já na Avenida Brasil, no bairro Jardim América. Ao parar o veículo, Rodrigo teria se recusado, inicialmente, a descer do automóvel.
De acordo com a Polícia Militar, por fim, ao acatar a ordem e devido a sua capacidade psicomotora alterada como fala alterada, desequilíbrio e odor etílico, ele desceu do veículo e caiu ao chão, sofrendo pequeno edema no supercílio direito. Durante a busca veicular, foram encontrados dois pinos de cocaína e duas buchas de maconha. O carro foi atingido por disparos na lateral esquerda, contudo não houve feridos, sendo guinchado.
A PM disse que o motorista informou ter feito uso de bebida alcoólica e também ter feito uso de drogas, porém recusou a realizar os testes específicos para a detecção. Foi confeccionado o exame de constatação da alteração da capacidade psicomotora, além das infrações de embriaguez ao volante, desobedecer à ordem de parada, transpor bloqueio policial e arrancada brusca. Ele foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional de Vila Velha. Outro homem que estava no banco do carona, de 30 anos, foi liberado por não haver nenhuma restrição em seu nome.
A Polícia Civil afirmou que Rodrigo foi "autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, resistência e posse de entorpecentes para consumo próprio, e encaminhado ao sistema prisional".
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Rodrigo Avelino Sabino, e este espaço está aberto para um posicionamento,

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