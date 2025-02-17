Ossada humana é encontrada perto de mina de água em Mimoso do Sul

Em boletim de ocorrência da PM consta que um casal que mora próximo ao local saiu em busca do idoso, pois não viam tinha mais de 15 dias. Ao lado do corpo havia uma garrafa de água. Os vizinhos contam que o senhor, que não teve o nome divulgado, morava sozinho havia alguns anos na propriedade em um casebre sem energia e sem água encanada, e que levavam comida para ele aos fins de semana. Uma sobrinha do homem esteve no local e ficou responsável pela guarda de todos os pertences encontrados.