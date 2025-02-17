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Investigação

Ossada humana é encontrada perto de mina de água em Mimoso do Sul

Segundo registro da Polícia Militar, a população local acredita que os restos mortais sejam de um senhor de 82 anos que morava naquela região

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:33
Uma ossada humana, ao lado de uma mina de água, foi encontrada por moradores na localidade da Fazenda Santa Joana, distrito de São José das Torres, na zona rural de Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (17). Segundo registro da Polícia Militar, a população acredita que os restos mortais sejam de um senhor de 82 anos que morava naquela região.
Em boletim de ocorrência da PM consta que um casal que mora próximo ao local saiu em busca do idoso, pois não viam tinha mais de 15 dias. Ao lado do corpo havia uma garrafa de água. Os vizinhos contam que o senhor, que não teve o nome divulgado, morava sozinho havia alguns anos na propriedade em um casebre sem energia e sem água encanada, e que levavam comida para ele aos fins de semana. Uma sobrinha do homem esteve no local e ficou responsável pela guarda de todos os pertences encontrados.
O caso, segundo a Polícia Civil, foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento foi encaminhado à Delegacia de Mimoso do Sul, que aguarda o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.
O prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, segundo a corporação, podendo ser prorrogado. Em situações que requerem exames laboratoriais, o processo pode levar mais tempo, especialmente quando são necessários exames de DNA (até 30 dias), exames toxicológicos amplos e exames histopatológicos, um procedimento laboratorial que envolve a análise microscópica de tecidos biológicos (entre 60 a 90 dias).

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