Sul do ES

Mulher é detida com drogas em posto na BR 101 em Cachoeiro

Suspeita estava em carro de aplicativo compartilhado e contou à Polícia Militar que levaria entorpecentes do RJ ao ES quando foi abordada

Uma mulher foi detida trasportando drogas em um posto de combustíveis localizado nas margens da BR 101, na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com o boletim de ocorrência da a Polícia Militar, uma denúncia anônima informou na tarde desta quinta-feira (31) que a jovem desembarcou no local com uma mala cheia de drogas após viajar a bordo de um carro compartilhado de aplicativo.>