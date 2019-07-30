Mulher é detida com cocaína na cintura no Aeroporto de Vitória

Publicado em 30 de julho de 2019 às 02:23
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida no Aeroporto de Vitória na noite desta segunda-feira (29), com aproximadamente dois quilos de cocaína amarrados na cintura.
De acordo com a Polícia Federal, a passageira vinha de Porto Velho, em Rondônia, quando foi flagrada com a substância.
A suspeita foi detida e encaminhada a Superintendência de Polícia Federal, em Vila Velha. A droga foi apreendida.
