Mulher é detida com cocaína na cintura no Aeroporto de Vitória

De acordo com a Polícia Federal, a passageira vinha de Porto Velho, em Rondônia, quando foi flagrada com a substância

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 30 de julho de 2019 às 02:23

 - Atualizado há 6 anos

A mulher estava com dois quilos da droga Crédito: Divulgação

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida no Aeroporto de Vitória na noite desta segunda-feira (29), com aproximadamente dois quilos de cocaína amarrados na cintura. 

De acordo com a Polícia Federal, a passageira vinha de Porto Velho, em Rondônia, quando foi flagrada com a substância. 

A suspeita foi detida e encaminhada a Superintendência de Polícia Federal, em Vila Velha. A droga foi apreendida. 

Mulher é detida com cocaína na cintura no Aeroporto de Vitória

 

