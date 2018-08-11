Mulher é atingida por bala perdida dentro de hospital no Rio

Paciente de 61 anos estava dentro de hospital quando foi atingida por bala perdida Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher de 61 anos foi atingida por um tiro de bala perdida dentro de um hospital, na madrugada deste sábado, 11, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A paciente estava dentro da enfermaria do Hospital Santa Martha, em Santa Rosa, na zona norte da cidade, quando foi baleada no rosto.

A paciente está em estado estável, mas corre risco de ficar cega, segundo familiares.