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No rosto

Mulher é atingida por bala perdida dentro de hospital no Rio

Paciente de 61 anos foi baleada no rosto e corre o risco de ficar cega; incidente ocorreu na madrugada de sábado, 11
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 16:35

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 16:35

Paciente de 61 anos estava dentro de hospital quando foi atingida por bala perdida Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma mulher de 61 anos foi atingida por um tiro de bala perdida dentro de um hospital, na madrugada deste sábado, 11, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A paciente estava dentro da enfermaria do Hospital Santa Martha, em Santa Rosa, na zona norte da cidade, quando foi baleada no rosto.
A paciente está em estado estável, mas corre risco de ficar cega, segundo familiares.
Até o início da tarde, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou apenas que "diligências estão em andamento para elucidar o fato". Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, 14 pessoas de 61 a 85 anos foram atingidas por tiro no Rio, neste ano.

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