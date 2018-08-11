Mulher é atingida por bala perdida dentro de hospital no Rio

Uma mulher de 61 anos foi atingida por um tiro de bala perdida dentro de um hospital, na madrugada deste sábado, 11, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A paciente estava dentro da enfermaria do Hospital Santa Martha, em Santa Rosa, na zona norte da cidade, quando foi baleada no rosto.
A paciente está em estado estável, mas corre risco de ficar cega, segundo familiares.
Até o início da tarde, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou apenas que "diligências estão em andamento para elucidar o fato". Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, 14 pessoas de 61 a 85 anos foram atingidas por tiro no Rio, neste ano.