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A caminho de festa...

Mulher é atingida por bala perdida dentro de carro na Serra

Em depoimento, a vítima informou aos policiais que, enquanto passava na entrada do bairro André Carloni, ouviu tiros e logo depois percebeu que tinha sido atingida na região da boca

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 13:27
3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Gabriela Singular
Uma mulher de 40 anos foi vítima de bala perdida enquanto seguia para uma festa dentro de um carro. Ela contou à reportagem do Gazeta Online que passava pelo bairro André Carloni quando foi baleada com um tiro na boca. O crime aconteceu na noite do último sábado (18) na Serra.
De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) era por volta das 22h30 quando a vítima seguia para uma festa próximo ao Pavilhão de Carapina dentro de um veículo de transporte particular por aplicativo.
> Lutadora reage a assalto e é agredida ao sair de bar em Vitória
Em depoimento, a vítima informou para os policiais que, enquanto passava na entrada do bairro André Carloni, ouviu tiros e logo depois percebeu que tinha sido atingida na região da boca.
Ela foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves e, de acordo com a polícia, o estado de saúde da vítima é estável. Ela não soube informar de onde partiram os disparos. A Polícia Militar chegou a fazer ronda na região mas nenhum suspeito foi localizado.

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