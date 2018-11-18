Mulher é atingida por bala perdida dentro de carro na Serra

Uma mulher de 40 anos foi vítima de bala perdida enquanto seguia para uma festa dentro de um carro. Ela contou à reportagem doque passava pelo bairroquando foi baleada com um tiro na boca. O crime aconteceu na noite do último sábado (18) na

De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa () era por volta das 22h30 quando a vítima seguia para uma festa próximo aodentro de um veículo de transporte particular por aplicativo.

Em depoimento, a vítima informou para os policiais que, enquanto passava na entrada do bairro André Carloni, ouviu tiros e logo depois percebeu que tinha sido atingida na região da boca.

Ela foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves e, de acordo com a polícia, o estado de saúde da vítima é estável. Ela não soube informar de onde partiram os disparos. A Polícia Militar chegou a fazer ronda na região mas nenhum suspeito foi localizado.