Mulher é atingida por bala perdida ao dormir no sofá da sala no ES

Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o crime Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Uma mulher de 43 anos foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia no sofá da casa dela por volta das 23h desta quinta-feira (22) na Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves, em Cobilândia, Vila Velha. O marido e a filha dela, uma adolescente de 16 anos, também estavam no imóvel, mas não foram atingidos.

Polícia Civil, a mulher, que é aposentada, estava dormindo quando um disparo atravessou a janela da sala e atingiu o ombro dela. A mulher foi levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, foi medicada e já recebeu alta. De acordo com a, a mulher, que é aposentada, estava dormindo quando um disparo atravessou a janela da sala e atingiu o ombro dela. A mulher foi levada para o, em Vitória, foi medicada e já recebeu alta.

"Já acordei com o braço doendo, com o impacto da bala muito forte. Aqui em casa a gente já fica esperto com os tiroteios e tenta se proteger. Como dessa vez eu não esperava, levei um tiro. Queria sair daqui, mas não temos como sair daqui", disse a vítima.

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Um outro tiro atingiu a janela do quarto onde o marido dela estava, um aposentado de 59 anos. Ele não foi ferido. A bala ficou alojada na parede. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Proteção à Mulher (DHPM).