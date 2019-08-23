Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bala perdida

Mulher é atingida por bala perdida ao dormir no sofá da sala no ES

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

23 ago 2019 às 04:53

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 04:53

Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o crime Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Uma mulher de 43 anos foi atingida por uma bala perdida enquanto dormia no sofá da casa dela por volta das 23h desta quinta-feira (22) na Rua Luciana Lopes Ferreira das Neves, em Cobilândia, Vila Velha. O marido e a filha dela, uma adolescente de 16 anos, também estavam no imóvel, mas não foram atingidos.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que é aposentada, estava dormindo quando um disparo atravessou a janela da sala e atingiu o ombro dela. A mulher foi levada para o Hospital São Lucas, em Vitória, foi medicada e já recebeu alta.
"Já acordei com o braço doendo, com o impacto da bala muito forte. Aqui em casa a gente já fica esperto com os tiroteios e tenta se proteger. Como dessa vez eu não esperava, levei um tiro. Queria sair daqui, mas não temos como sair daqui", disse a vítima.
Mulher é atingida por bala perdida ao dormir no sofá da sala no ES
> Comerciante leva tiro na cabeça e mais 3 são baleados na Serra
Um outro tiro atingiu a janela do quarto onde o marido dela estava, um aposentado de 59 anos. Ele não foi ferido. A bala ficou alojada na parede. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Proteção à Mulher (DHPM).
Com informações da Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados