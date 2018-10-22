Mulher é assassinada pelo ex-marido com facadas no ES

Uma mulher de 34 anos foi assassinada pelo ex-companheiro no último sábado (20) no bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro, na Região do Caparaó. Ela foi atingida pelas costas por golpes de faca. O suspeito conseguiu fugir e não foi detido até o momento. O crime ocorreu por volta das 21h30.
Edna Vieira da Silva chegou a ser socorrida para o hospital. Ela foi atingida com duas facadas pelas costas na região do tórax, sendo que uma das facadas atravessou o peito. Antes de morrer, ela contou para a equipe médica que o autor da agressão era seu ex-marido.
A polícia fez buscas na casa do suspeito e na região, mas ele não foi localizado até o momento. As investigações seguem. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
