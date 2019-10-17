Crime

Mulher é assassinada pelo companheiro na Vila Rubim, em Vitória

Ela estaria fazendo o uso de entorpecentes com o suspeito, quando ele teria tido um surto. Pelo menos oito pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio ou assassinato na Vila Rubim, desde junho deste ano

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:59 - Atualizado há 6 anos

PM e Guarda de Vitória fazem operação na Vila Rubim Crédito: Caíque Verli

Uma mulher de 38 anos, morreu após ser ferida por um golpe de faca dado pelo companheiro dela, na manhã desta quinta-feira (17), na Vila Rubim, em Vitória. A mulher foi identificada por familiares como Daniela dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estaria fazendo o uso de entorpecentes com o suspeito, quando ele teria tido um surto e esfaqueado a vítima. O homem fugiu do local e a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Capital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a Polícia Civil, até a noite de ontem o suspeito não foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML), de Vitória. A mãe de Daniela liberou o corpo da filha durante a tarde.

ESPERA DOLOROSA

O gari Edvaldo Costa Laurindo, de 47 anos, que é padrasto da vítima, contou que a família já esperava por uma tragédia. "A gente sabe quem foi. Ele (companheiro) já bateu nela outras vezes. Em uma das agressões, a gente levou Daniela para o hospital porque ela ficou com a cabeça machucada. A gente já esperava, mas quando chega o dia é difícil", disse.

O padrasto disse ainda que o casal fazia uso de entorpecentes juntos. "A gente tinha conhecimento das drogas. Pagamos uma clínica para ela ser internada, mas ela não quis, preferiu a rua", contou.

OUTROS CASOS

Pelo menos oito pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio ou assassinato na Vila Rubim, desde junho deste ano. No dia 30 de setembro, um morador em situação de rua foi espancado e assaltado. Na ocasião, a Polícia Militar informou que o homem estava dormindo quando foi surpreendido pelo suspeito que pegou a mochila com celular e documentos da vítima.

Em agosto, a equipe de A Gazeta registou o caso de dois moradores em situação de rua que foram baleados na Vila Rubim, na Capital.

Na época, a Polícia Civil informou que as duas vítimas estavam na Avenida Duarte Lemos, por volta das 3h, quando foram abordadas por atiradores. Na ocasião, um homem foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

Um morador foi atingido com três e o outro com dois disparos. Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital de Urgência e Emergência e outra foi levada para o Hospital Santa Casa, ambos na Capital.

O suspeito foi preso pela Polícia Militar e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em junho, Carlos Douglas da Silva, 34 anos, foi assassinado em uma troca de tiros que aconteceu também na Vila Rubim. Na mesma ocasião, uma mulher foi ferida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta