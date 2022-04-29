Mulher é assassinada no quintal de casa em Vila Velha

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , policiais civis foram à unidade de saúde para buscar mais informações sobre o crime. A polícia ainda não sabe se o assassino usou uma faca ou canivete para atacar a mulher.

A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para ter mais informações da ocorrência e saber se algum suspeito foi detido. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.