Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barramares

Mulher é assassinada no quintal de casa em Vila Velha

Liliane Santos de Jesus foi socorrida para a UPA de Riviera da Barra por volta das 17h, mas não resistiu. Ela tinha ferimentos no peito e no rosto, segundo investigadores da polícia

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2022 às 22:24
Liliane Santos de Jesus foi morta no quintal de casa em Barramares, Vila Velha
Liliane Santos de Jesus foi morta no quintal de casa em Barramares, Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
Uma mulher foi assassinada no quintal da casa onde mora, no bairro Barramares, em Vila Velha, nesta quinta-feira (28). Investigadores da polícia informaram à TV Gazeta que Liliane Santos de Jesus tinha ferimentos no peito e no rosto. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra por volta das 17h, mas não resistiu. Um irmão da vítima contou à reportagem que ela tinha cerca de 40 anos.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, policiais civis foram à unidade de saúde para buscar mais informações sobre o crime. A polícia ainda não sabe se o assassino usou uma faca ou canivete para atacar a mulher.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para ter mais informações da ocorrência e saber se algum suspeito foi detido.  Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181", finaliza a nota.

Veja Também

Adolescente é esfaqueada ao gritar em assalto em Venda Nova do Imigrante

Homem estupra amiga da ex com os filhos dela em casa em Ecoporanga

"Estou sem coração", diz mãe de criança morta em ataque em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados