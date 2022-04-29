Mulher é assassinada no quintal de casa em Vila Velha

Uma mulher foi assassinada no quintal da casa onde mora, no bairro Barramares, em Vila Velha, nesta quinta-feira (28). Investigadores da polícia informaram à TV Gazeta que Liliane Santos de Jesus tinha ferimentos no peito e no rosto. Ela chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra por volta das 17h, mas não resistiu. Um irmão da vítima contou à reportagem que ela tinha cerca de 40 anos.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, policiais civis foram à unidade de saúde para buscar mais informações sobre o crime. A polícia ainda não sabe se o assassino usou uma faca ou canivete para atacar a mulher.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para ter mais informações da ocorrência e saber se algum suspeito foi detido. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181", finaliza a nota.