Mulher é assassinada dentro de casa em Boa Esperança

Crime aconteceu na noite desta quarta-feira (31); suspeito usou uma arma branca e conseguiu fugir

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 15:46

 - Atualizado há 6 anos

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Crédito: Arquivo

Uma mulher foi assassinada durante a noite desta quarta-feira (31) dentro de uma residência do bairro Vila Fernandes, município de Boa Esperança, no Noroeste do Estado. No local foi possível constatar que a vítima foi atingida com uma arma branca. O acusado já havia fugido da casa quando a Polícia Militar chegou.

Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o autor foi preso na mesma noite do crime pela Polícia Militar e encaminhado ao plantão de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança.

Mulher é assassinada dentro de casa em Boa Esperança

