Uma mulher foi morta com 16 tiros na Rua Vicente Santório Fantini, no bairro Piranema, em Cariacica, por volta das 7h30 desta sexta-feira (30). De acordo com informações da polícia, a jovem aparenta idade entre 18 e 25 anos, e não foi reconhecida pelos moradores, que ouviram os tiros supostamente vindo de dois veículos, que fugiram do local.
Segundo a polícia, a jovem vestia uma blusa lilás, short jeans e, no bolso do short foi encontrado um cachimbo de crack e cigarro. O corpo da jovem estava às margens da rua, que fica na zona rural de Cariacica. Os moradores disseram que ouviram os tiros e viram dois carros, um escuro e outro veículo maior, que seria parecido com uma van, fugindo do local.
Mulher é assassinada com 16 tiros em Cariacica
SUSPEITAS
A polícia informou que recebeu uma denuncia anônima de que no bairro Mucuri, que é vizinho de Piranema, em um horário próximo ao da ocorrência, o denunciante teria visto dois homens obrigando que uma mulher entrasse em um carro. A polícia irá investigar se existe ligação entre os relatos.
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Outras informações, segundo a Polícia Civil, ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da policia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.