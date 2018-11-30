Mulher é assassinada com 16 tiros em Cariacica

Uma mulher foi morta com 16 tiros na Rua Vicente Santório Fantini, no bairro Piranema, em, por volta das 7h30 desta sexta-feira (30). De acordo com informações da polícia, a jovem aparenta idade entre 18 e 25 anos, e não foi reconhecida pelos moradores, que ouviram os tiros supostamente vindo de dois veículos, que fugiram do local.

Segundo a polícia, a jovem vestia uma blusa lilás, short jeans e, no bolso do short foi encontrado um cachimbo de crack e cigarro. O corpo da jovem estava às margens da rua, que fica na zona rural de Cariacica. Os moradores disseram que ouviram os tiros e viram dois carros, um escuro e outro veículo maior, que seria parecido com uma van, fugindo do local.