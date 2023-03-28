Mulher é assaltada dentro de carro ao chegar ao trabalho em Cariacica

- Uma mulher de 28 anos foi assaltada ao chegar ao local de trabalho, em uma distribuidora de cosméticos, na manhã desta terça-feira (28), em Vila Capixaba, Cariacica. Ela havia acabado de estacionar o carro, quando foi abordada por dois criminosos que já chegaram abrindo a porta do veículo e anunciando o assalto.
- Colegas de trabalho da vítima contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que ouviram o barulho da moto e depois o choro da mulher. Ela passou mal por conta do nervosismo e precisou ser levada ao hospital para ser medicada.
- Nenhum suspeito foi encontrado pela Polícia Militar. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.
"Levaram o telefone, documentos, aliança... A gente trabalha bastante para comprar as coisas e é muito fácil o bandido pegar e ficar por isso mesmo. Precisamos de mais segurança"
Insegurança em Vila Capixaba
- Uma aposentada que passava na rua e viu o assalto conversou com a TV Gazeta e desabafou que na região muitos crimes semelhantes têm ocorrido e que a Polícia Militar só faz patrulhamento preventivo na avenida principal do bairro. "Morremos de medo", lamentou.
- A PM negou e garantiu que atua constantemente com policiamento ostensivo em toda a região, 24 horas por dia, mas explicou que criminosos se aproveitam de oportunidades para agir.
- "Por isso é importante reforçar que a qualquer atitude suspeita, uma viatura deve ser acionada por meio do Ciodes (190). Denúncias sobre indivíduos que agem na região podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos", finalizou a corporação.