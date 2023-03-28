Vila Capixaba

Mulher é assaltada dentro de carro ao chegar ao trabalho em Cariacica

A vítima ficou tão nervosa que precisou ser levada para um hospital. Moradores reclamam de constantes crimes na região

Publicado em 28 de Março de 2023 às 13:18

Jaciele Simoura

  • Uma mulher de 28 anos  foi assaltada ao chegar ao local de trabalho, em uma distribuidora de cosméticos, na manhã desta terça-feira (28), em Vila Capixaba, Cariacica. Ela havia acabado de estacionar o carro, quando foi abordada por dois criminosos que já chegaram abrindo a porta do veículo e anunciando o assalto.

  • Colegas de trabalho da vítima contaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que ouviram o barulho da moto e depois o choro da mulher. Ela passou mal por conta do nervosismo e precisou ser levada ao hospital para ser medicada.

  • Nenhum suspeito foi encontrado pela Polícia Militar. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado.
"Levaram o telefone, documentos, aliança... A gente trabalha bastante para comprar as coisas e é muito fácil o bandido pegar e ficar por isso mesmo. Precisamos de mais segurança"
X - Amiga da vítima

Insegurança em Vila Capixaba

  • Uma aposentada que passava na rua e viu o assalto conversou com a TV Gazeta e desabafou que na região muitos crimes semelhantes têm ocorrido e que a Polícia Militar só faz patrulhamento preventivo na avenida principal do bairro. "Morremos de medo", lamentou.

  •  A PM negou e garantiu que atua constantemente com policiamento ostensivo em toda a região, 24 horas por dia, mas explicou que criminosos se aproveitam de oportunidades para agir. 

  • "Por isso é importante reforçar que a qualquer atitude suspeita, uma viatura deve ser acionada por meio do Ciodes (190). Denúncias sobre indivíduos que agem na região podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos", finalizou a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cariacica Grande Vitória Polícia Civil Roubo Polícia Militar
Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

