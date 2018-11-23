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Crime

Mulher é amarrada por bandido durante assalto em Linhares

O bandido, segundo a vítima, fazia ameaças a todo momento pedindo para que ela ficasse calada para não ser morta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 19:24

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 19:24

Batalhão da Polícia Militar em Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online
Uma mulher, de 58 anos, foi amarrada durante um assalto na própria casa, no bairro Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Estado, na última quinta-feira (22).
> Dupla é presa após arrastão em ônibus do Transcol na Serra
De acordo com a Polícia Militar, após uma denúncia de que uma mulher havia sido vítima de um roubo e estaria amarrada dentro de uma residência, os militares foram ao local.
A vítima informou aos militares que um assaltante armado com uma faca entrou na casa dela, a amarrou e chegou até a empurrá-la para cima de uma máquina de lavar, enquanto revirava a casa em busca de dinheiro e jóias. O bandido, segundo a vítima, fazia ameaças a todo momento pedindo para que ela ficasse calada para não ser morta.
Após revirar a casa da mulher, o criminoso encontrou o documento e a chave de uma moto que pertencia ao filho da vítima. Ao tentar fugir com a moto roubada, o acusado caiu e abandonou o veículo. Logo em seguida, o suspeito fugiu correndo para um cafezal. Militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima ficou com escoriações no lado esquerdo do rosto e nos braços.
A assessoria da Polícia Civil informou que em casos que não têm flagrante pela Polícia Militar, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que tenha investigação.
As denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos. 
> Criminosos atiram de fuzil durante operação policial em Vitória

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