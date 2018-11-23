Mulher é amarrada por bandido durante assalto em Linhares

Uma mulher, de 58 anos, foi amarrada durante um assalto na própria casa, no bairro Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Estado, na última quinta-feira (22).
De acordo com a Polícia Militar, após uma denúncia de que uma mulher havia sido vítima de um roubo e estaria amarrada dentro de uma residência, os militares foram ao local.
A vítima informou aos militares que um assaltante armado com uma faca entrou na casa dela, a amarrou e chegou até a empurrá-la para cima de uma máquina de lavar, enquanto revirava a casa em busca de dinheiro e jóias. O bandido, segundo a vítima, fazia ameaças a todo momento pedindo para que ela ficasse calada para não ser morta.
Após revirar a casa da mulher, o criminoso encontrou o documento e a chave de uma moto que pertencia ao filho da vítima. Ao tentar fugir com a moto roubada, o acusado caiu e abandonou o veículo. Logo em seguida, o suspeito fugiu correndo para um cafezal. Militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. A vítima ficou com escoriações no lado esquerdo do rosto e nos braços.
A assessoria da Polícia Civil informou que em casos que não têm flagrante pela Polícia Militar, é necessário que a vítima registre a ocorrência em uma delegacia para que tenha investigação.
As denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e anonimato são garantidos.