Mulher é amarrada por bandido durante assalto em Linhares

Uma mulher, de 58 anos, foi amarrada durante um assalto na própria casa, no bairro Rio Quartel, em, no, na última quinta-feira (22).

De acordo com a, após uma denúncia de que uma mulher havia sido vítima de um roubo e estaria amarrada dentro de uma residência, os militares foram ao local.

A vítima informou aos militares que um assaltante armado com uma faca entrou na casa dela, a amarrou e chegou até a empurrá-la para cima de uma máquina de lavar, enquanto revirava a casa em busca de dinheiro e jóias. O bandido, segundo a vítima, fazia ameaças a todo momento pedindo para que ela ficasse calada para não ser morta.