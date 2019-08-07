Home
>
Polícia
>
Mulher é agredida por marido dentro de Centro POP, em Vitória

Mulher é agredida por marido dentro de Centro POP, em Vitória

Casal está em situação de rua há seis meses. A mulher contou que já tinha sido agredida por ele outras vezes. Os dois foram levados para prestar depoimento na delegacia

TV Gazeta

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 15:57

 - Atualizado há 6 anos

Vídeo mostra momento em que homem agride mulher dentro de Centro Pop, no ES Crédito: Videomonitoramento

Uma mulher foi agredida pelo marido, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop), em Vitória, na manhã desta quarta-feira (7). As câmeras de videomonitoramento flagraram as agressões.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

>Homem confessa crime após briga e corpo de mulher é achado na Serra

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, eles são casados e estão em situação de rua há seis meses.

Em depoimento para a delegada, a mulher contou que já vem sendo agredida pelo marido há muito tempo. Ela foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer o exame de corpo de delito.

>Proteção limitada: apenas 14 mulheres usam o Botão do Pânico no ES

O agressor será ouvido pela delegada de plantão. No vídeo é possível ver o momento em que o homem anda até a mulher, derruba o que estava na mão dela e bate a cabeça da esposa contra a parede.

 

Em nota, a Prefeitura de Vitória informa que a Guarda Municipal foi acionada nesta manhã (7) para atender uma ocorrência de briga entre um casal atendido dentro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop). O homem foi conduzido para a Delegacia da Mulher. A mulher não quis registrar ocorrência, mas foi encaminhada para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) da Prefeitura de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais