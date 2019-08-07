Mulher é agredida por marido dentro de Centro POP, em Vitória

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 15:57
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher foi agredida pelo marido, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop), em Vitória, na manhã desta quarta-feira (7). As câmeras de videomonitoramento flagraram as agressões.
Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, eles são casados e estão em situação de rua há seis meses.
Em depoimento para a delegada, a mulher contou que já vem sendo agredida pelo marido há muito tempo. Ela foi levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer o exame de corpo de delito.
O agressor será ouvido pela delegada de plantão. No vídeo é possível ver o momento em que o homem anda até a mulher, derruba o que estava na mão dela e bate a cabeça da esposa contra a parede.
Em nota, a Prefeitura de Vitória informa que a Guarda Municipal foi acionada nesta manhã (7) para atender uma ocorrência de briga entre um casal atendido dentro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop). O homem foi conduzido para a Delegacia da Mulher. A mulher não quis registrar ocorrência, mas foi encaminhada para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) da Prefeitura de Vitória.
