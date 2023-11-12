Mulher é agredida pelo marido após negar dinheiro para compra de drogas

Após negar dinheiro para comprar drogas, uma mulher de 52 anos foi agredida com chutes, empurrões e xingamentos pelo marido, de 53 anos. O crime aconteceu na madrugada de sábado (11), no bairro Itacibá, em Cariacica, e o agressor só parou com o ataque quando o filho da mulher conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.
Conforme informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a informação de que um homem havia agredido fisicamente a companheira. Ainda segundo a denúncia, ele também estava quebrando o que havia dentro de casa.
"No local, a equipe se deparou com a mulher na rua, que confirmou as informações do chamado. Ela acrescentou que o marido chegou em casa bêbado e querendo dinheiro para comprar entorpecentes. Com ela não deu o dinheiro, o indivíduo começou a chutá-la e empurrá-la, proferindo palavras de baixo calão", diz a nota da PM.
Para proteger a mãe, segundo a PM, o filho imobilizou o agressor até a chegada da equipe de policiais que o conduziu para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.
A Polícia Civil também foi procurada e informou que o agressor foi autuado em flagrante por vias de fato, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).