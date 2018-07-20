Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo

Mulher é agredida e tem carro roubado em Vitória

A vítima teria tentado pegar a bolsa que estava dentro do veículo, quando foi agredida por um dos criminosos

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 00:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 00:31
Mulher foi agredida com chute e coronhadas Crédito: Reprodução
Uma mulher foi atingida por chute e coronhadas após ter o carro roubado no bairro Santa Cecília, em Vitória, na noite desta quinta-feira (19). Ela teria tentado pegar a bolsa que estava dentro do veículo, quando foi agredida pelos criminosos.
O marido da vítima contou ao Gazeta Online que a esposa foi trabalhar no bairro e deixou o carro, modelo Gol G5, estacionado em frente à casa da mãe. Ao entrar no veículo para ir embora, dois criminosos passaram de moto e renderam a mulher.
O carona desceu da motocicleta, armado, e ordenou que ela entregasse o veículo. Assustada, ela desceu e tentou correr, mas foi agarrada por trás pelo carona. O condutor também desceu da moto e deu um chute na vítima. Ao tentar pegar a bolsa de dentro do carro, um dos criminosos deu várias coronhadas na mulher. 
Segundo o marido, a rua possui histórico de roubos constantes. "Os moradores até já fizeram um grupo no Whatsapp pra tentar avisar sobre os assaltos".
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Apesar do susto, e dos ferimentos, a mulher está em casa e passa bem.
VEJA VÍDEO: 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados