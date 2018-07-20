Mulher é agredida e tem carro roubado em Vitória

Uma mulher foi atingida por chute e coronhadas após ter o carro roubado no bairro Santa Cecília, em Vitória, na noite desta quinta-feira (19). Ela teria tentado pegar a bolsa que estava dentro do veículo, quando foi agredida pelos criminosos.
O marido da vítima contou ao Gazeta Online que a esposa foi trabalhar no bairro e deixou o carro, modelo Gol G5, estacionado em frente à casa da mãe. Ao entrar no veículo para ir embora, dois criminosos passaram de moto e renderam a mulher.
O carona desceu da motocicleta, armado, e ordenou que ela entregasse o veículo. Assustada, ela desceu e tentou correr, mas foi agarrada por trás pelo carona. O condutor também desceu da moto e deu um chute na vítima. Ao tentar pegar a bolsa de dentro do carro, um dos criminosos deu várias coronhadas na mulher.
Segundo o marido, a rua possui histórico de roubos constantes. "Os moradores até já fizeram um grupo no Whatsapp pra tentar avisar sobre os assaltos".
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Apesar do susto, e dos ferimentos, a mulher está em casa e passa bem.
VEJA VÍDEO: