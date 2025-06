Vídeo

Mulher é agredida com pedrada e tem bicicleta elétrica roubada em Itapuã

Criminosos atacaram a vítima na Avenida Antônio Gil Veloso, em Vila Velha; um suspeito foi localizado dias depois e a bicicleta elétrica foi recuperada pela Polícia Civil

Uma mulher foi agredida com um bloco de concreto e teve a bicicleta elétrica roubada durante um assalto na Avenida Antônio Gil Veloso, em Itapuã, Vila Velha, no dia 12 de junho. Um dos suspeitos, um jovem de 18 anos, foi localizado na segunda-feira (16) na região da Grande Terra Vermelha, mas não foi preso porque o período para flagrante já havia passado. Outro homem de 26 anos, que estava com ele, foi detido por receptação e o veículo roubado foi recuperado.>