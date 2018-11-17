Mulher é agredida a facadas na orla de Jacaraípe na Serra

Vítima conversava com vigia de quiosques antes de ser atacada, em Jacaraípe Crédito: Kaique Dias

Jacaraípe, na Serra, na noite desta sexta-feira (17). A suspeita é de que ela teria sido atacada por um ex-companheiro. Uma jovem de 27 anos foi esfaqueada na orla de, na, na noite desta sexta-feira (17). A suspeita é de que ela teria sido atacada por um ex-companheiro.

O crime aconteceu por volta de 20h. Segundo testemunhas, a mulher estava acompanhada de um vigilante, que faz a segurança dos quiosques da praia. Ele teria saído para comprar cigarro, quando o ex-companheiro da mulher chegou e a atacou com uma faca.

Ainda segundo populares, o agressor só parou quando um ex-policial civil passou de carro e deu um tiro para o alto. A mulher foi socorrida pelas pessoas que estavam no local até a chegada do Samu. Um médico que mora na região fez os primeiros socorros. Não foi informado para qual hospital a mulher foi levada.