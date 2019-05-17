Operação Território

Mulher de 18 anos herda da mãe comando do tráfico em Cariacica

Jaquelaine Batista de Jesus foi presa na segunda fase da operação Território, da Polícia Civil

Publicado em 17 de maio de 2019 às 23:17 - Atualizado há 6 anos

Alex Júnior de Oliveira, Rafael Vieira Tardane, Jaquelaine Batista de Jesus e Cassiano de Jesus Lemos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Jaquelaine Batista de Jesus, 18 anos. Esta é a herdeira do posto de líder da gangue de tráfico de drogas que Jardim Botânico, Cariacica, e Alvorada e Cobi de Baixo, em Vila Velha. Ela e mais três integrantes do bando foram presos durante a segunda fase da operação Território, realizada pela Polícia Civil.

Jaquelaine é filha de Janaína de Jesus de Souza, a Nani, que era quem comandava a gangue do Pitbull até o dia 9 de maio, quando foi presa na primeira fase da Operação Território. Além de Janaína, foram presos outros 21 envolvidos na facção.

Segundo o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Jaquelaine foi localizada em uma casa alugada em Jardim Botânico somente para preparação da droga que seria distribuída para a venda.

"a hierarquia do tráfico, Jaquelaine assumiu o papel da mãe. Janaína é uma liderança que foi presa na primeira fase da operação e utilizava a filha, ainda adolescente, no a dia do tráfico de drogas. Com a prisão da mãe, Jaquelaine assumiu a chefia e as funções como alugar casa para servir de base para preparar drogas e distribui-las, além de fornecer armas para os demais criminosos do grup" Delegado Tarik Souki

Na residência onde Jaquelaine foi presa, os policiais civis apreenderam uma balança de precisão, material para embalagem das drogas, rádios comunicadores, utensílios para o manuseio e preparo das entorpecentes, R$ 1.220,00 em dinheiro e 64 buchas de maconha.

No local também foram presos Alex Junior de Oliveira, o Batata, e Rafael Vieira Tardane, o Coala, ambos de 20 anos. Segundo a polícia, Alex é braço armado da Gangue do Pitbull e é investigado por três assassinatos, todos como executor, pela DHPP Cariacica. Tanto Alex quanto Rafael, responsável pela segurança da quadrilha, tinham mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A dupla e Jaquelaine foram autuados em flagrante por tráfico de drogas devido ao material encontrado.

Um quarto integrante do bando, Cassiano de Jesus Lemos , o Cacá, 24 anos, foi colocado atrás das grades durante a operação. Os policiais cumpriram contra ele um mandado de prisão temporária em aberto por tráfico de drogas. Ele estava em um dos pontos de venda de entorpecentes onde gerenciava o comércio em Jardim botânico.

A Gangue do Pitbull atua nos bairros de Jardim Botânico, Vista Linda, Sotelândia, Alzira Ramos e Rio Marinho, bairros de Cariacica, e também nas áreas limítrofes de Alvorada e Cobi de cima, no município de Vila Velha. “A operação visa a desarticulação de grupos que possuem ligação com homicídios que ocorreram na região”, observou o delegado.

Ao todo, 10 policiais participaram da operação. Os quatro detidos prestaram depoimento e foram levados para os respectivos presídios do sistema carcerário capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta