Mulher de 18 anos herda da mãe comando do tráfico em Cariacica

Publicado em 17 de maio de 2019 às 23:17
- Atualizado há 6 anos
Jaquelaine Batista de Jesus, 18 anos. Esta é a herdeira do posto de líder da gangue de tráfico de drogas que Jardim Botânico, Cariacica, e Alvorada e Cobi de Baixo, em Vila Velha. Ela e mais três integrantes do bando foram presos durante a segunda fase da operação Território, realizada pela Polícia Civil.
Jaquelaine é filha de Janaína de Jesus de Souza, a Nani, que era quem comandava a gangue do Pitbull até o dia 9 de maio, quando foi presa na primeira fase da Operação Território. Além de Janaína, foram presos outros 21 envolvidos na facção.
Segundo o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Jaquelaine foi localizada em uma casa alugada em Jardim Botânico somente para preparação da droga que seria distribuída para a venda.
Delegado Tarik Souki
Na residência onde Jaquelaine foi presa, os policiais civis apreenderam uma balança de precisão, material para embalagem das drogas, rádios comunicadores, utensílios para o manuseio e preparo das entorpecentes, R$ 1.220,00 em dinheiro e 64 buchas de maconha.
No local também foram presos Alex Junior de Oliveira, o Batata, e Rafael Vieira Tardane, o Coala, ambos de 20 anos. Segundo a polícia, Alex é braço armado da Gangue do Pitbull e é investigado por três assassinatos, todos como executor, pela DHPP Cariacica. Tanto Alex quanto Rafael, responsável pela segurança da quadrilha, tinham mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A dupla e Jaquelaine foram autuados em flagrante por tráfico de drogas devido ao material encontrado.
Um quarto integrante do bando, Cassiano de Jesus Lemos , o Cacá, 24 anos, foi colocado atrás das grades durante a operação. Os policiais cumpriram contra ele um mandado de prisão temporária em aberto por tráfico de drogas. Ele estava em um dos pontos de venda de entorpecentes onde gerenciava o comércio em Jardim botânico.
A Gangue do Pitbull atua nos bairros de Jardim Botânico, Vista Linda, Sotelândia, Alzira Ramos e Rio Marinho, bairros de Cariacica, e também nas áreas limítrofes de Alvorada e Cobi de cima, no município de Vila Velha. “A operação visa a desarticulação de grupos que possuem ligação com homicídios que ocorreram na região”, observou o delegado.
Ao todo, 10 policiais participaram da operação. Os quatro detidos prestaram depoimento e foram levados para os respectivos presídios do sistema carcerário capixaba.
